緬甸：習近平到訪與中國的投資

中國領導人習近平訪問緬甸，據本台法廣RFI法語記者的最新採訪報導，當地民眾對中國投資歡迎，但態度謹慎。

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據本台法廣RFI法語記者薩拉Sarah今天2020年1月17日周五發自仰光的最新採訪報導，中國國家主席習近平訪問緬甸，這是近20年來北京首次有最高領導人出訪緬甸。這對中國在緬甸的投資來說是一次推動的機遇。

緬甸在西方取消制裁後，曾轉向西方，但2017年Rohingyas羅興亞危機造成緬甸在國際舞台上再次遭到孤立，中國現在是一種可貴的政治支持。中國作為緬甸最大的投資方，在緬甸若開邦有一個深水港的項目。

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當地非政府組織ONG發言人在接受本台法廣法語記者採訪時用英語說：“可以肯定，在若開邦，中國有着重要作用，我不想對此予以否認。擁有一個深水港可以創造就業，但應該是讓我們的緬甸人，他們具有這些崗位的能力，而不是讓來自中國或其它地方的外派人員，那對當地人沒有任何好處，因為他們沒有能力參與經濟項目。”

本台法語記者注意到，緬甸目前依然謹慎，只接受了中國提出的38個項目中的9項。在中緬邊境克欽邦，當地一位女子表示，她對中國國家主席的到訪有擔心。這名緬甸女子用英語說，作為緬甸人，她感到無能為力。在緬甸，昂山素季開啟了這些項目，許多支持昂山素季的人們也就自動地支持了中國的投資，但她認為，緬方談判此類經濟項目的能力很弱。緬甸代表不是技術官僚，還價餘地不大。

本台法廣法語記者指出，在緬甸北部地區，中國的一個大壩工程項目尤其在當地引發不安。密松水電站（Myitsone）的建造工程，因當地民眾的批評，而在2011年暫停至今。