一帶一路：法廣採訪歐盟駐華大使

歐盟駐華大使接受本台法廣RFI常駐北京法語記者採訪談[一帶一路]。

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中國國家主席習近平在中美兩國第一階段貿易協議簽字後，隨即於2020年1月17日周五訪問“一帶一路”也被稱之為“新絲綢之路”上的關鍵國家緬甸。

據本台法廣RFI法語記者拉加德LAGARDE發自北京報導，歐洲企業在中國推動的 [一帶一路] 上參與有限，對此，在周四發布的一份報告中，歐盟商會提到存在許多障礙，包括最基本的招標投標流程。就此，本台法廣RFI常駐北京法語記者拉加德傳回了與歐盟駐華大使Nicolas Chapuis的訪談錄音片段。

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歐盟駐華大使Nicolas Chapuis說：“[一帶一路]主要是一樁中國的事務。近90%的合同都是中國合同，僅有3%與歐洲企業有關。當中國人對我們表示，並非如此，完全是國際的，全部是開放的。不，數據顯示並非如此。這不是一種觀點，而是一個統計上的現實。所以，歐盟商會所說的兩點：一，必須得以接觸這些合同，就必須市場是對外開放的，而如今並非如此；二，這裡的商業界呼籲，歐盟必須加強其集體的戰略，在歐洲與亞洲之間，就中國問題，就[一帶一路]問題。所以，我們考慮這一建議。我今天早上指出，我希望開啟一個高層對話，在歐洲與中國之間，就發展問題。”

以上是本台法廣RFI常駐北京法語記者拉加德LAGARDE周五傳回的，歐盟駐華大使就中國的“一帶一路”訪談錄音片段。