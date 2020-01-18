伊拉克政局癱瘓 威脅人道救援

聯合國方面表示，伊拉克當前政局威脅人道救援，所有的非政府組織都已被卡。

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聯合國擔心在伊拉克的人道行動完全受阻，那將對這個依然處於重建之中國家裡的近250萬民眾造成影響。複雜的行政手續，加上動蕩的政治現狀，今年元月沒有給非政府組織發放工作許可證。伊拉克在去年11月爆發示威之前，政壇就已經分裂了，如今則是癱瘓了。

聯合國負責伊拉克人道救援的女協調員Marta RUEDAS在接受本台法廣RFI法語記者Oriane採訪時，介紹了伊拉克政局現狀：“所有在伊拉克的非政府組織現在都被卡了，沒有許可去任何的地方。看不到中央政權有足夠的能力解決這事。事實上，就算一個特定地區需要8個不同權力機構的許可信，這已經表明沒有一個中央權力機構。還有，一些地點被民兵組織所掌控，那就更困難。對聯合國而言也是如此，沒有所有的民兵組織，不是所有的檢查點，只是其中的部分。安全方面，現在比兩周前好轉了許多。但官僚方面，我擔心不會得到改善，如果政府當局不做出一個決定。因為，我們看到它變得逐月惡化，已經很長時間了。”

以上是聯合國負責伊拉克人道救援的協調員接受本台法廣RFI法語記者採訪，介紹伊拉克當前政局威脅開展人道救援。