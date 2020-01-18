德國舉辦利比亞問題國際會議

利比亞問題國際會議按計畫即將於周日在德國召開，這是柏林於去年9月啟動的一項外交進程的成果。利比亞對立雙方的首腦預計都將與會。

廣告 繼續瀏覽後續

德國首都柏林將於2020年1月19日星期天迎來許多國際要員，其中包括利比亞軍事強人和在的黎波里的政府首腦。就此，德國的阿拉伯問題專家達尼埃爾Daniel 在接受本台法廣RFI常駐柏林法語記者帕斯卡爾Pascal 採訪時說: “我認為這次會議的目的旨在發起一項倡議使得國際參與方達成一個協議，結束對民兵 ̖ 利比亞衝突介入方的支持，並說服他們簽署一份利比亞停戰協議。對德國而言，當前的危機在於單邊主義。想法是要就此達成國際協議，這是對利比亞的一種考驗，所以，德國為此會議做了很大的投入。德國想要證明簽署國際協議的想法依然充滿活力。”

那為何是由柏林來主持這一重要的利比亞問題國際會議？就此，德國的阿拉伯問題專家達尼埃爾解釋說：“德國覺得有責任，因為，德國希望展示強大的調解人形象，而不是一種軍事強人的形象。既然歐洲別的大國對利比亞政治不苟同，德國覺得自己有責任，因為它是歐盟中唯一能否承擔這一角色的參與方。”

以上是德國的阿拉伯問題專家達尼埃爾Daniel接受本台法廣RFI常駐柏林法語記者採訪談即將在德國首都柏林開幕的利比亞問題國際會議。