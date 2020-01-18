天主教廷推遲宣布香港新主教？

天主教香港教區在第8任主教楊鳴章於一年前2019年元月3日因肝硬化導致肝衰竭去世後，梵蒂岡沒有依慣例讓輔理主教接任，而是指派已退休的樞機主教湯漢代理。傳聞說，天主教廷已內定了香港新主教人選。

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綜合多方消息，梵蒂岡天主教廷推遲宣布繼任香港新主教的內定人選：蔡惠民副主教（Vicaire Général Peter CHOY Wai-man）。天主教新聞社曾就此分別向教廷國務卿和蔡惠民副主教本人詢問，但至發稿時沒有得到回復。

據介紹，蔡惠民神父於2017年10月2日與林祖明神父（Benedict LAM Cho-ming）一起成為由時任楊鳴章主教（Evéque Mgr Michael Yeung Ming-cheung）新增的香港教區副主教，這是一種行政職務。此外，香港教區還有陳志明神父(Dominic CHAN Chi-ming)也是副主教。

相關報導提到，天主教香港教區輔理主教夏志誠（Joseph HA Chi-shing）是教宗方濟各（Pape François）於2014年任命的，他目前是香港唯一具有主教級身份的輔理主教。夏志誠輔理主教被認為在“反送中”運動中的表現同情香港年輕人，並曾多次公開予以聲援，讓教廷承受壓力。蔡惠民副主教被認為與目前代理主教工作的湯漢樞機主教（Cardinal John Tong Hon）有着較好的關係，而他與北京關係良好則引起了香港教區許多神職人員和信徒的擔憂。雅虎新聞消息說，教廷高層認為，現在香港局勢一觸即發，沒有人希望讓情況變得更複雜，等時機許可，就會宣布這項任命。