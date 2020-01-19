習近平結束訪問 緬甸更親中國？

中國國家領導人習近平現已結束對鄰國緬甸的歷史性訪問，在四架緬甸戰機的護航下回國。中緬雙方共簽署了33項協議，但沒有密松大壩項目的消息。

廣告 繼續瀏覽後續

本台法廣RFI法文報導說，中國想要大力推動其在緬甸的大型經濟項目。緬甸對中國的“一帶一路”而言有重要戰略意義，為北京提供了連接印度洋的出海口。據在仰光的本台法語記者Sarah的介紹，中緬簽署的30多項合同中包含：中緬經濟走廊和連接緬甸北部城市木姐（Muse）與中部城市曼德勒（Mandalay）的鐵路，還有仰光的城市發展，以及在西部若開邦(Arakan)的深水港建造項目。這些合同的細節目前對外透露不多，但有一點可以肯定，就北部有爭議的密松（Myitsone）水電大壩項目沒有對外宣布任何決定，這一工程由於當地民眾的不滿，從2011年停工至今，儘管中國施加了壓力。

緬甸似乎依然謹慎，這裡2020年預計要進行民主選舉，對中國依賴的疑慮很強烈，但仰光無法不顧中國的政治與經濟支持。自2017年羅興亞（Rohingyas）危機以來，緬甸在國際舞台上遭到孤立。此外，習近平的到訪恰好是在國際法院即將做出一項重要裁定的前幾天，決定是否對被控涉嫌種族滅絕罪的緬甸採取臨時措施。