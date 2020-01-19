武漢肺炎：法國專家談冠狀病毒

中國武漢市出現的不明原因的病毒性肺炎現已被確定為是新型冠狀病毒（Coronavirus）感染所致，這種與非典（薩斯）屬同一家族的新型冠狀病毒已造成至少2人因肺炎死亡。哪學界當前對冠狀病毒有何認識？請聽法國微生物學家的介紹。

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本台法文報導說，中國武漢出現的一種新型冠狀病毒與2003年至少造成700人死亡的非典（薩斯）屬同一病毒家族，並已經蔓延至境外的日本和泰國。

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哪醫學界現在對冠狀病毒有怎樣的認識？就此，本台法廣RFI科技部的法語記者Agnes請來巴黎大學的一位著名微生物學家做簡單的科普介紹：“確實這是一種新型病毒，一種冠狀病毒。這個病毒家族在人類中普遍存在，通常會造成輕微的呼吸道感染。而這次的新型病毒，應該已經存在了數十萬年，就像所有病毒那樣存在於野外，很可能早就存在了，而是第一次感染到了人類，通過一種不常見的接觸。”

冠狀病毒 （存檔圖片） Image d'archive： coronavirus. Creative commons

本台法廣法語記者接着提問，是否這次的病源目前已追蹤到動物，甚至更可能是魚類，因為武漢的一個（華南）海鮮批發市場是本次造成人類感染的病源中心。就此，法國著名微生物學家談了他的個人看法：“我個人認為，是魚類的可能性不大。這種病毒在哺乳動物和鳥類中更常見。但很可能是一種吃魚類的動物，可以是貓，或嚙齒動物之類。但目前沒有任何信息表明這種病毒的起源。”

以上是法國巴黎大學微生物學家接受本台法廣法語記者採訪，談冠狀病毒。