一名英國籍男子在泰國感染肺炎，其家人已在網上發起捐助申請

英國《布萊克浦公報》報導說，英國32歲的艾希禮·索雷（Ashley Shorley）稍早賣掉其在西約克郡桑頓的房子後，前往泰國旅行。但他在泰國旅行一周後，於12月27日感染某種病毒後，病情迅速惡化。

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英國《布萊克浦公報》報導說，英國32歲的艾希禮·索雷（Ashley Shorley）稍早賣掉其在西約克郡桑頓的房子後，前往泰國旅行。但他在泰國旅行一周後，於12月27日感染某種病毒後，病情迅速惡化。

目前，他被診斷出肺炎和兩肺萎縮，並於1月6日被飛機從普吉島送往曼谷的一家醫院醫治。

手術後，他已不用依靠氧氣呼吸。但他的康復之路很長，他的家人建立了Gofundme網頁，為他尋求捐助。

不過，無法證實索雷感染的肺炎是否跟目前關注的武漢肺炎有關。泰國最早於1月8日在武漢至曼谷的航班上檢測出首例疑似感染武漢肺炎病毒病例；13日確定第二起，兩起都是中國籍人士。

武漢發現的新型冠狀病毒，最早的病例出現於2019年12月8日，跟一處海鮮批發市場有關。

2020年1月14日，路透社一度報導指世界衛生組織確認武漢新型冠狀病毒“已經”有限度人傳人，之後修改報導為“可能”有限度人傳人，世衛隨後對發電郵查詢的傳媒澄清並無證據顯示病毒人傳人。

2020年1月19日，世界衛生組織發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）回復台灣中央通訊社的電郵查詢，指根據最新資訊及分析，已有證據表明新型冠狀病毒存在有限度人傳人，同時補充指尚無明確證據顯示人際間有持續傳播，無法評估整體的人傳人範圍。

英國廣播公司（BBC）亦於1月20日獲世衛回復密切接觸者間發生了有限的人傳人，武漢官方的說法則是不能排除人傳人可能，但持續人傳人風險較低，認為疫情是可防可控；中共國家衛健委同時指病毒源頭及傳播途徑尚未查明，仍需嚴密監控可能的病毒變異。

到目前為止，美國疾病預防中心已經在三大機場對武漢來的航班乘客進行身體篩查。CDC上周五（1月17日）的公告提到，武漢肺炎“存在有限的人際傳播”的可能。

加拿大也準備本周開始在多倫多、蒙特利爾和溫哥華國際機場採取措施，對來自中國武漢的旅客加強詢問，了解他們是否有流感的癥狀。