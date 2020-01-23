默克爾：不要排斥中國

德國總理默克爾呼籲人們不要排斥中國，而應設法讓中國融入世界多國體系。

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據德國廣播電台報道，周二傍晚，默克爾在柏林美國研究院獲頒基辛格獎，發表答謝講話。在影射冷戰和目前的美中貿易衝突時，她表示，中國致力於重新扮演其作為領先國家的歷史性角色，讓不少人驚怵。對此，她頗能理解。因為中國在經濟上獲得了成功，但更是共產主義，而非民主。這讓人們很難接受。但默克爾呼籲人們不要再次陷入兩極化的世界秩序。

默克爾還表示，對歐洲而言，跨大西洋關係繼續是重要的。在未點名美國總統特朗普的情況下，她警告說，不要摧毀二戰後建立起來的國際秩序。

默克爾獲得以前美國國務卿基辛格命名的這一獎項，是因為她對跨大西洋夥伴關係和維護國際組織做出了努力。

默克爾始終重視德中經貿關係，而美中貿易衝突也給德國經濟帶來壓力。

雖然特朗普政府已將華為及其產品定義為“國家安全風險”，並要求盟友排除華為。但默克爾始終沒有附和。據德國媒體報道，雖然德國政界有多個聲音反對華為參與德國5G建設，但默克爾總理日前再次表示，原則上反對排除任何一家公司參加德國5G建設，反對德國就華為是否參與5G建設採取單獨行動。她要求在歐盟層面上就華為是否允許參與5G做出決定。