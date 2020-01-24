法國衛生部宣布，法國發現三例武漢肺炎確診病例

法國衛生部周五晚間首先宣布在法國發現了兩例武漢肺炎感染者，然後在周五的夜間又宣布發現了第三例確診病例。根據法國衛生部，這第三例確診病例，是前兩例中一例的親屬。這三人中，至少兩人都在中國逗留過，目前分別在法國西南部的波爾多和巴黎住院隔離。

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法國衛生部周五晚間首先宣布在法國發現了兩例武漢肺炎感染者，然後在周五的夜間又宣布發現了第三例確診病例。根據法國衛生部，這第三例確診病例，是前兩例中一例的親屬。這三人中，至少兩人都在中國逗留過，目前分別在法國西南部的波爾多和巴黎住院隔離。

法國確認兩例武漢肺炎的感染者，這在周五晚的法國世界報網站上，一度佔據着頭條的位置。

世界報援引法國衛生部稱，這兩例武漢肺炎的感染者是分別在巴黎和波爾多發現的，這不僅是法國而且也是歐洲首次確認的新型冠狀病毒感染病例。

法國衛生部長布贊1月24日星期五宣布，法國確認了兩例病例，他們感染了在中國蔓延的新型冠狀病毒。布贊在新聞發布會上說，這是歐洲的首例病例，布贊還補充說，其中一名患者在波爾多住院，另一名在位於巴黎18區的比莎醫院住院。

法國衛生部長還說：“我們正在重建這些陽性患者的病史，以便與他們相遇過的人取得聯繫。”布贊指出，潛伏期可能是“7天左右，兩到十二天之間的時間”。

法國衛生部長說：“今天，我們有了第一批歐洲病例，這可能是因為我們非常迅速地開發了能夠識別病毒的測試方法。”法國衛生部長還說：“必須像對待火災一樣對待流行病，要非常迅速地找到源頭”，並“儘快將它們限制包圍起來”。

就法國這兩例確診的武漢肺炎感染者，波爾多的患者是一名48歲的中國裔的法國籍男子，目前被隔離在波爾多大學醫院。法國衛生部長說：“他很好。” “SOS醫生”組織於1月23日為他提供治療，他的癥狀是類似於流感的發燒和咳嗽。

“SOS醫生”組織在臉書上公布的帖子表示，在對這名男子進行門診的過程中，醫生詢問他是否最近旅行過。這名48歲的男子說他是從荷蘭回法國的，但他補充說，他也剛剛在中國逗留過，並在武漢經過。醫生就“立即”進入“絕對緊急模式”：口罩，隔離。該患者目前在波爾多大學醫院住院以進行評估和觀察。法國衛生部長說：“我們知道，自從他進入法國領土以來，他與十幾個人有過聯繫，我們將與這些人取得聯繫。”

就第二例在巴黎比莎醫院住院的病例，法國衛生部長表示，她是在新聞發布會就要舉行之際才得知這第二例陽性病例的，所以她無法提供該患者的詳細信息，但表示這名患者曾經去過中國。

打電話撥15

法國衛生部長布贊說，她“非常關注”局勢的發展，並強調“我們可能還會有其他病例”。今後將每天就新型冠狀病毒在法國的發展情況召開信息發布會。她表示，不可能把從中國到法國的“多條路線”都給控制起來，她說：“在像我們這樣的世界中，關閉邊界顯然很困難，實際上這是不可能的。”

法國衛生部長布贊堅持說，“對於從中國返回的旅行者來說，重要的是要時刻保持警惕，只要有呼吸問題或發燒，哪怕只是一點點的跡象，就必須在電話上撥15致電急救中心去接診，而不要去急診室看病。”

法國世界報的文章說，中國已加緊努力，通過對4000多萬人實施封城措施以期遏制新型冠狀病毒的傳播。

在另一篇文章中，法國世界報指出，武漢有很多的法國人，法國汽車工業在中國的工廠大都在武漢，仍在武漢的法國人，他們的家屬都是非常擔心。