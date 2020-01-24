美國醫學專家認為武漢肺炎全球傳播速度比預料快 感染人數被低估

美國疾病控制與預防中心的一位發言人說，一位戴着口罩的來自中國的旅行者是抵達美國的第一個被診斷出武漢冠狀病毒的人。 2020年1月23日，美國華盛頓州西雅圖塔科馬國際機場。

密西根大學醫學院教授、肺科及重症醫學部門代理主任斯坦迪佛德(Ted Standiford)表示，中國湖北省武漢市的新型冠狀病毒引發的肺炎疫情傳播比人們預料的快速，且根據疾病模型分析，全球感染人數恐被大大低估。

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斯坦迪佛德接受媒體訪問表示，儘管初步判斷該病毒導致的死亡率，應低於嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒(SARS-CoV)、中東呼吸綜合症冠狀病毒(MERS-CoV)，但此類病毒如何傳播、人際傳播的效率，還有該病毒的人畜共通病源等關鍵問題仍無解答。他說，隨着中國春運到來，現階段當務之急，是相關機構必須提高監測的有效性，並採取遏止病毒擴散的正確戰略。

斯坦迪佛德表示，武漢肺炎與（2019-nCoV）與嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒(SARS-CoV)、中東呼吸綜合症冠狀病毒(MERS-CoV)屬於同一病毒家族，這加遽了人們對這種新病毒大規模傳播可能性的擔憂；此外，與SARS-CoV和MERS-CoV類似，現有證據顯示，醫護人員在護理感染患者時也存在感染風險。

他表示，目前，北京、深圳、上海等多個城市均出現確診病例，另方麵包括泰國、日本、台灣，以及美國也陸續出現病例，這些在中國以外地區的患者，經查均為來自中國的旅客。基於疫情的快速傳播，加上分析疾病模型，他認同英國研究人員陳述，實際感染人數恐大大低估。他說，估計目前全球至少已有1700人感染該病毒。

這種新病毒的出現所以引起廣大公眾關注，是因為武漢冠狀病毒的特性中，仍有幾個關鍵問題沒有得到解答，包括病毒如何傳播、人際傳播的效率以及武漢冠狀病毒的人畜共患病源等。

斯坦迪佛德說，與任何可以在人體中複製的病毒一樣，病毒的突變會改變傳染性，從而造成極大的流行傳播風險，尤其在即將到來的中國農曆新年價期間，預計將有大批群眾搭車、搭飛機旅行，如何提高有效監測，提出正確對抗病毒散播戰略，將變得格外重要。