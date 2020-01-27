加拿大第2起武漢肺炎推定病例 首例患者妻子

加拿大1月27日宣布.發現第二起2019新型冠狀病毒“推定病例”（presumptive case），這是首例推定病例的妻子。她和她的丈夫於22號一起從武漢經廣州飛抵多倫多。

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加拿大安大略省首席衛生官威廉斯（David Williams）27日在聲明中表示，第二例患者“一直處於自我隔離狀態，民眾感染風險很低。”

加拿大首例武漢肺炎“推定病例”是一名50多歲的男子，在22日抵達多倫多後，次日就被送往“新寧醫院”（Sunnybrook Hospital）接受負壓隔離治療，目前病情穩定。但他的妻子因為病情不嚴重，沒有送到醫院治療，是在家中自我隔離。

由於目前沒有專門針對“2019新型冠狀病毒”（2019-nCoV，武漢肺炎）的特殊療法，這名男子在新寧醫院主要進行緩解癥狀的支持治療。

當地衛生當局正在追蹤聯繫同一班飛機座位距離該男子半徑2公尺範圍的旅客。並連絡與首例患者同班機的機組人員。

根據加拿大首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam），加拿大的首例“推定病例”由溫尼伯市（Winnipeg）的國家微生物學實驗室（National Microbiology Lab）進行化驗，結果可望於周一確認。

譚詠詩相信會有更多案例進入加拿大，但她仍認為，在加拿大爆發疫情的風險很低。