美國計畫篩查幾乎所有從中國抵達的旅行人士

隨着新型冠狀病毒繼續傳播，海外確診病例日益增多，美國正計畫在20個機場增加工作人員，以篩查幾乎所有從中國抵達的旅行人士。

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《華盛頓郵報》稱，對於新型冠狀病毒傳播速度的擔憂，促使美國疾控中心採取在美國20個設有檢疫設施的機場增加人力監測。

中國國家衛健委主任馬曉偉1月26日表示，新型冠狀病毒可能在受感染人出現癥狀之前就可傳播。

美國疾控中心的國家免疫與呼吸疾病中心主任南希·梅森尼爾（Nancy Messonnier）當天回應了馬曉偉的聲明。梅森尼爾說：“在疾病預防控制中心，我們沒有明確證據表明患者在癥狀發作之前就具有傳染性，但我們正在積極調查這種可能性。”

周一晚些時候，美國國立衛生研究院（NIH）頂級傳染病專家安東尼·富奇（Anthony Fauci）譴責中共當局不邀請美國和其它國家調查機構協助研究這種新型病毒。富奇透露，美國官員仍然依靠從一些新聞發布中獲取有關此病毒的信息，而不是直接從科學數據中獲取信息。

針對馬曉偉26日的說法，富奇告訴《華盛頓郵報》：“我們真的需要知道‘這種病毒在某人出現癥狀之前就可傳染他人’的科學根據。”

富奇表示，如果果真如此，這可能會影響到美國如何監測從中國旅行來的人。

他說：“如果人們能夠在沒有任何癥狀的情況下就可傳播和傳染（病毒），那將對你篩查人們的方式產生重大影響。”