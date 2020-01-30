武漢肺炎陰影下的中國首都北京

在武漢肺炎疫情的陰影下，部分旅華法國人向本台法廣常駐北京法語記者表述中國首都的情況。

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最早發現於中國武漢的新型冠狀病毒，根據官方說法，到2020年1月30日周四已知造成至少7800多人感染，170人死亡。在此背景下，英國航空公司（British Airways）和德國漢莎航空公司(Lufthansa)決定暫停與中國之間的民航航班。與此同時，許多中國城市處於封鎖狀態，民眾被要求呆在家中。就此，本台法廣RFI常駐北京法語記者拉加德傳回了他的報導，以及其對目前生活在中國部分法國公民的採訪錄音片段。

據本台 RFI 法廣常駐北京法語記者報導，學校的開學日期現已延後，上課則是在家中，作業通過微信Wechat直接傳遞給老師。如同中國首都里的許多學校那樣，在北京的法國國際學校，教師們如今都採用了遠程教學，家長們則儘可能地去照顧他們的孩子。餐飲快遞的服務沒有中斷，這對被隔絕在家中的Robinson式生活而言是幸運的。

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一座有着近2 200萬居民的大都市，如今如同冬季的度假勝地。一位法國母親Virginie是這樣描述當前生活狀況的 :“第一天，孩子們都呆在家中。之後，我們決定，把孩子送到我們在意大利的父母家中。我出門時注意到很空曠，空無一人。在商店裡，有幾個人。給人強烈的感受，因為，有8條行車道的大馬路上，真的很空蕩，一部車都沒有。”

北京 2020年1月28日 A man wearing a mask rides a bicycle as the country is hit by an outbreak of the new coronavirus, in Beijing, China January 28, 2020. 路透社 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

本台法語記者注意到，在住所的院子里依然可以聽到狗叫聲，但成群結隊的通過，看不到了，或者說被限制到了最少程度。遠處有一部單車，然後還有一輛公交車，但是空的。。。人們還沒有去上班，因為，農曆新年的假期延長了，北京主幹道上的堵車現象也消失了。人們不再出門，而中國首都的空氣則從來沒有可以如此順暢的呼吸。以上是本台法廣RFI常駐北京法語記者發自中國首都報導主要內容。