訪問主要內容
中國
法國
港澳台
欄目檢索
中國/醫療衛生/武漢肺炎

武漢肺炎陰影下的中國首都北京

發表時間：

中國首都北京街頭一景 2020年1月28日 Un véhicule circule dans les rues vides de la ville de Yueyang, dans la province du Hunan, le 28 janvier 2020.
中國首都北京街頭一景 2020年1月28日 Un véhicule circule dans les rues vides de la ville de Yueyang, dans la province du Hunan, le 28 janvier 2020. 路透社 REUTERS/Thomas Peter
作者： 尼古拉

在武漢肺炎疫情的陰影下，部分旅華法國人向本台法廣常駐北京法語記者表述中國首都的情況。

廣告

最早發現於中國武漢的新型冠狀病毒，根據官方說法，到2020年1月30日周四已知造成至少7800多人感染，170人死亡。在此背景下，英國航空公司（British Airways）和德國漢莎航空公司(Lufthansa)決定暫停與中國之間的民航航班。與此同時，許多中國城市處於封鎖狀態，民眾被要求呆在家中。就此，本台法廣RFI常駐北京法語記者拉加德傳回了他的報導，以及其對目前生活在中國部分法國公民的採訪錄音片段。

據本台 RFI 法廣常駐北京法語記者報導，學校的開學日期現已延後，上課則是在家中，作業通過微信Wechat直接傳遞給老師。如同中國首都里的許多學校那樣，在北京的法國國際學校，教師們如今都採用了遠程教學，家長們則儘可能地去照顧他們的孩子。餐飲快遞的服務沒有中斷，這對被隔絕在家中的Robinson式生活而言是幸運的。

Nicolas 20200130 Desk 1 jour Chine conoravirus Enr C04 Son Virginie RFI français Pékin Stéphane

一座有着近2 200萬居民的大都市，如今如同冬季的度假勝地。一位法國母親Virginie是這樣描述當前生活狀況的 :“第一天，孩子們都呆在家中。之後，我們決定，把孩子送到我們在意大利的父母家中。我出門時注意到很空曠，空無一人。在商店裡，有幾個人。給人強烈的感受，因為，有8條行車道的大馬路上，真的很空蕩，一部車都沒有。”

北京 2020年1月28日 A man wearing a mask rides a bicycle as the country is hit by an outbreak of the new coronavirus, in Beijing, China January 28, 2020.
北京 2020年1月28日 A man wearing a mask rides a bicycle as the country is hit by an outbreak of the new coronavirus, in Beijing, China January 28, 2020. 路透社 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

本台法語記者注意到，在住所的院子里依然可以聽到狗叫聲，但成群結隊的通過，看不到了，或者說被限制到了最少程度。遠處有一部單車，然後還有一輛公交車，但是空的。。。人們還沒有去上班，因為，農曆新年的假期延長了，北京主幹道上的堵車現象也消失了。人們不再出門，而中國首都的空氣則從來沒有可以如此順暢的呼吸。以上是本台法廣RFI常駐北京法語記者發自中國首都報導主要內容。

 

免費下載

google-play-badge_tw
頁面未找到

您嘗試訪問的內容不存在或不再可用。