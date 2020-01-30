英國脫歐-德國金融高管有看法

英國即將在周五2020年1月31日脫離歐盟。德國貝倫貝格銀行（Berenberg）分析脫歐後，英國經濟未來發展。

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英國脫歐之後，倫敦與布魯塞爾未來的關係，不論是何種形式都將對英國經濟產生長遠影響。對此，德國貝倫貝格銀行（Berenberg）的一名高管Kallum Pichering在接受本台法廣RFI法語記者採訪時分析認為，一些行業將有可能受益，另一些行業則將可能受損，甚至消失。他用英語向本台法語記者談了他的個人觀點。

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“一家從事出貨期限很緊的企業，其產品的零部件位於拉芒什海峽（或英吉利海峽）兩側，嚴重依賴運輸，此類企業的運作可能會面臨嚴重困難。英國可能會失去這類企業，甚至整個工業都會消失。但英國可能自行發展生物科技，金融服務 ̖ 高科技等等。新政府似乎想要在這些領域設置新的規則，以保護未來工業。之後可能發生的會有些類似撒切爾夫人主政的上一世紀80年代，當鋼鐵 ̖ 煤炭這些工業因金融業而嚴重受挫時。那將有可能類似一次撒切爾主義的第二季。 ”

以上是德國貝倫貝格銀行高管接受本台法廣RFI法語記者採訪，就英國脫歐後的未來經濟發展談其個人觀點的部分內容。