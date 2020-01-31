英國脫歐：旅英法國公民說回國

英國即將在今晚即2020年1月31日周五午夜正式脫離歐盟。部分旅居當地的法國公民接受本台RF法廣法語記者採訪時說，想回國。

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在倫敦組織脫歐公投近四年之後，英國終於將在今天2020年1月31日午夜離開歐盟。就此，本台法廣RFI法語記者Muriel從倫敦傳回了對當地法國社區民眾的採訪錄音片段。多名旅英法國公民表示，英國脫歐後，他們準備返回法國。

一位旅英法國女心理學家說：“我在英國已生活了40年，和法國體系脫節了。到目前為止，我沒有任何擔心，因為是在歐盟體系內，存在連續，但如今，事情變化了。。。”

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一對法英之間跨國通婚的夫婦在接受本台法廣RFI常駐倫敦法語記者採訪時，也用法語表達了類似的想法：“我們正在考慮去法國生活，因為，我們對這裡的情況感到失望。儘管有英國國籍，但還是不在相同。。。我認為留在歐盟很重要。人們還不知道該怎麼辦，因為我們有孩子在這裡。。。比較麻煩。”

接受本台法語記者採訪的這對法英通婚的夫婦還表示，他們今天1月31日當晚將在歐洲大陸的法國這邊過夜，以逃避那些慶祝支持英國脫歐的活動。

以上是本台法廣RFI法語記者就今天2020年1月31日周五英國正式脫歐發自倫敦的現場採訪報導部分片段內容。