英國脫歐：歐洲聯盟開啟新紀元

英國脫歐終於塵埃落定，歐盟開始為確立布魯塞爾與倫敦未來關係做準備。

廣告 繼續瀏覽後續

隨着英國歐洲議員們的退場，歐盟27國尋找新的喘息機會，為談判布魯塞爾與倫敦之間的新關係做準備。就此，本台法廣RFI法語記者從布魯塞爾傳回了對英國脫歐的現場描述，以及部分錄音片段。

存檔圖片: 英國脫歐 2020年1月31日 Image d'archive： Brexit Jour J RFI

在蘇格蘭風笛的傳統樂曲聲中，支持脫歐的英國歐洲議員們炫耀地跟隨在英國國旗的後面退出歐洲議會。在數百米以外不遠處，歐盟三大機構的領袖們表示，歷史不會就此停步，歐盟的新紀元開始了。歐洲議會議長薩索利表示，歐盟的強大經濟賦予其特殊的責任。

Nicolas 20200131 Desk 3 soir Brexit Enr C44 Trad Son UE M. Sassoli reportage RFI français Bruxelles

本台RFI法廣常駐布魯塞爾法語記者傳回了這一發言的錄音片段:“在此時刻，答案是歐盟的重要性。不僅只是為了歐洲人們的生活，也是為了一個沒有規則，需要找到規則的全世界。對此，歐盟想要做貢獻，因為，沒有規則，最弱勢者將遭排斥，和最強者將勝出。而那是歐盟不想要的。”

英國脫歐 2020年1月31日 European Council President Charles Michel (L), European Commission President Ursula von der Leyen (R) and European Parliament President David Sassoli (C) presented a united face as they waved Britain off on Brexit Day 法新社 AFP

本台法廣RFI法語記者注意到，周五，歐盟三駕馬車的牽頭人：歐洲議會議長薩索利(David SASSOLI) ̖歐盟委員會主席馮德萊恩夫人（Madame Von Der Leyen），和歐洲理事會主席米歇爾(Charles MICHEL)還一起重申了確定布魯塞爾與倫敦雙方未來關係談判之關鍵：英國進入歐盟市場的未來協議，將取決於對歐盟規則的尊重。