德國從武漢撤僑包機 預定暫停莫斯科加油被拒

據德新社和德國廣播電台報道，德國於周六從中國冠狀病毒重災區湖北省撤出了生活在那裡的僑民。德國聯邦國防軍的一架空客A310於周六清晨當地時間9.22分從武漢起飛，於周六下午抵達法蘭克福機場。飛機上共載有130人。

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在飛機上，僑民已接受了健康檢查。德國衛生部長斯潘（Spahn）表示，接回德國的僑民都是健康的，沒有任何人表現出疾病癥狀。但由於冠狀病毒有兩周的潛伏期，出於健康和安全考慮，接運回國的僑民都將接受醫療人員的檢測和詢問。如果有人顯示出特定癥狀，就會被送入法蘭克福大學醫院隔離病區。其餘僑民將被送往萊茵蘭普法爾茨州的一個德國空軍基地被隔離兩星期。然後才允許回家。

斯潘告誡人們不必驚慌，而是要拿出輕鬆情緒來看待此事。他說，在與新型冠狀病毒打交道方面，他感覺到很多人“忐忑不安”。

德國撤僑行動中還出現一個小插曲。飛機從武漢起飛後，本來預定在莫斯科中途停留。但當地官方部門取消了原定的暫停許可。撤僑飛機不得不改道飛往赫爾辛基加油並讓機組人員換班。飛行時間因此大大延長。

俄國拒絕德方飛機暫停引起外交不愉快。莫斯科給出的理由是，機場容量不夠。但德國國防部長克蘭普-卡倫鮑爾暗示，德國不會接受這一解釋，而會詢問是否還有其他原因。

德國目前共有七例冠狀病毒患者。他們都是來自巴州汽車零配件生產公司Webasto。據該公司消息，員工都是與一位或兩位來德國的中國員工接觸後，感染上武漢肺炎。兩位中國員工都是回國後，才出現了患病癥狀。