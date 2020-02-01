美國疾病防控中心發文 要求全美醫院為新冠狀病毒大爆發做好充足準備

由新型冠狀病毒（2019-nCoV）導致的武漢肺炎正向全球蔓延，美國聯邦疾病預防與控制中心（CDC）近日發出指導文件，要求全美各地醫院做好準備接收更多受新冠病毒感染的患者。

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根據CDC提供的“醫院準備檢查表”，各地醫院應迅速“識別和隔離新冠狀病毒的感染者，並告知關鍵設施工作人員和公共衛生當局”。他們還必須做好準備，在病例數量激增時做出適當的反應。

CDC的指導文件還要求醫院簡化內部和外部的溝通，並監視醫護人員是否感染了該病毒。

CDC倡導對所有醫護人員進行培訓，內容涉及如何獲得用於測試的標本，收治患者的細節以及如何正確報告新的疾病病例。

哥倫比亞大學病毒學家兼微生物學和免疫學教授拉卡尼洛（Vincent Racaniello）談到新冠狀病毒，說它與SARS的不同之處在於“導致2002-2003年SARS爆發的冠狀病毒在醫療機構中廣泛傳播，但新的冠狀病毒似乎主要在社區中傳播。”“如果這種模式繼續下去，那將是麻煩的，因為社區傳播比醫院傳播更難以阻止。”

截至1月31日，美國有7人確診感染武漢肺炎，最近的病例發生在舊金山灣區。