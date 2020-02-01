武漢肺炎：法國衛生部長簡報會

法國從中國武漢撤僑的第一架專機已於周五飛抵本土，法國衛生部長透露機上兩人有癥狀，但檢測結果是陰性。

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在法國，自出現新型冠狀病毒的患者以來，衛生部長Agnès Buzyn每天都召開新聞簡報發布會。根據本台法廣RFI法語記者發自會場的報導，法國目前發現的武漢肺炎患者依然為6人。法國從中國武漢撤僑的專機已於2020年1月31日周五飛抵位於南部城市馬賽附近的一個機場。機上近180名法國人目前被隔離在Carry le rouet的一座海濱度假中心內。就此，本台法廣RFI法語特派記者傳回了法國衛生部長就此做簡報的錄音片段。

法國南部的一處海濱度假中心暫時被用作隔離中心 Le Centre de vacances Vacanciel à Carry-le-Rouet, près de Marseille, où les Français rapatriés de Wuhan seront mis en quarantaine, le 31 janvier 2020. 法新社 GERARD JULIEN / AFP

法國女衛生部長說：“我在專機的出口處迎接。 專機上的人們看上去鬆了口氣，很累。因為，他們被困在武漢已經超過了一個星期。就算要趕到機場，對部分人而言都是艱難的。我藉此機會向他們解釋，在接待中心可能會出現的情形，並提醒他們要與家人隔離14天，並接受醫療監護。在這批人中，有兩位出現了癥狀。一位是在專機上，另一位是在專車上。不過，他們的癥狀很輕：其中一人只是流鼻涕。不像中國的患者所出現的病情，主要是發燒和肺病咳嗽。他們都被送到了馬賽大學的醫療中心，做了測試，兩個都是陰性。他們將能返回位於接待地點的隔離中心，在不久的將來就能出院。“

據本台法廣RFI法文報導，法國從中國武漢撤僑的第二架專機預計將於明天2020年2月2日星期天飛抵本土。