武漢肺炎：中國遭國際禁飛壓力

中國新型冠狀病毒肺炎疫情仍在蔓延，許多國際航空公司已決定暫時停飛或減少與中國城市之間的客機航班。

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中國武漢肺炎的疫情仍在蔓延，截至北京時間2020年2月1日星期六21點30分，官方統計顯示有11 890個確診病例，17 988個疑似病例，死亡259人，治癒269人。

綜合包括本台法廣RFI常駐北京法語記者今天2020年2月1日星期六的最新法文報導，多家航空公司已暫停與中國大城市之間的客機航班。而美國則決定禁止所有在最近兩周里曾經到中國旅行的人入境。對此，北京官方表示，華盛頓的決定與世界衛生組織的態度背道而馳。

據金融界消息，包括德國漢莎航空̖ 英國航空 ̖ 加拿大航空以及美國多家航空在內的許多民航公司已暫時切斷和中國大陸之間的空中橋樑。

意大利決定立即停飛中港澳台

中央社發自羅馬消息說，意大利機管局昨天周五臨時召集兩岸四地中港澳台的七家航空公司開會，宣布禁飛措施。據中華航空駐意大利負責人表示，他在會上極力說明，台灣管控良好，目前爆發的零星新型冠狀病毒個案屬於境外移入，不應將台納入禁飛之列。

存檔圖片 Image d'archive: Le bateau de croisière Costa Smeralda transportant 7 000 personnes n'est pas autorisé à accoster à Civitavecchia (Italie) en raison d'un couple chinois soupçonné d'être infecté par le coronavirus. 30/01/2020. 路透社 REUTERS/Guglielmo Mangiapane

同一消息說，意大利機管局曾建議當局延後一周實施禁飛決定，以便相關各方協調旅客回國，但意大利政府認為，已有兩名中國遊客確診，事態嚴重，決定立即實施禁飛。

越南決定禁飛中國大陸及港澳

受武漢肺炎影響，越南民航局今天2020年2月1日周六早些時候決定，對中國大陸及港澳台實施禁飛，但在當晚隨即宣布，對台灣解禁。

中央社發自台北報導說，受越南民航局決定的影響，長榮航空周六的航班在飛往河內中途折航，星宇航空飛往峴港的航班則在起飛前，滑回停機坪。不過，立榮航空周六晚飛越南胡志明市的班機據報在延遲後，將能起飛。