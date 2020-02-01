武漢肺炎：澳大利亞防疫與滅火

面對中國的新型冠狀病毒肺炎疫情，澳大利亞宣布禁止來自中國的旅客入境。與此同時，澳洲再度迎來熱浪，森林大火繼續肆虐，首都堪培拉進入緊急狀態。

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據本台法廣RFI 2020年2月1日周六的法文報導，澳大利亞宣布從當天起禁止來自中國的旅客入境，以應對武漢新型冠狀病毒在中國的蔓延，只有從中國返回的澳洲公民 ̖ 居民和擁有合法身份者及他們的配偶可以入境，但需接受14天的隔離措施。

澳洲首都宣布緊急狀態

澳大利亞正面臨新一波熱浪的衝擊，造成森林大火再次橫行。大火現已逐步包圍首都堪培拉。當局現已宣布堪培拉進入緊急狀態，當地民眾正在為撤離做準備。本台法廣法語記者採訪了旅居澳洲的一名法國葡萄種植者樊尚Vincent。