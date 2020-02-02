武漢肺炎：日本社會的擔憂增強

日本社會對武漢肺炎疫情的擔憂在增強，部分商店拒絕中國顧客入內。

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據本台法廣RFI常駐日本法語記者今天2020年2月2日星期天的報導，俗稱“武漢肺炎”的新型冠狀病毒在日本社會中所造成的擔憂進一步增強。

日本從武漢撤僑專機在機場 攝於 2020年1月29日 Japon: Des agents en tenue de protection s'affairent autour d'un avion en provenance de Wuhan, le 29 janvier 2020. 路透社 Kyodo via REUTERS

隨着感染人數與日俱增，日本發現的確診患者數量現已達到二十人，引發民眾湧向藥店搶購口罩。日本許多車站現已設立了向乘客們宣傳防疫知識的展台。許多日本民眾接受了本台法廣RFI法語記者的現場採訪。

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一位男士用日語說：“戴口罩 ̖ 勤洗手還有要及時了解疫情變化，這是不斷提醒人們要注意的。”

本台法語記者指出，在日本，現在要找到口罩也變得越來越難了。需要一大早，在藥店或小超市剛開張，口罩剛剛被放入櫃檯時，就去掃貨。之後就沒有了。對此情形，一些民眾感到很惱火，並接受了本台法語記者的現場採訪。

一位女士說，口罩在發生疫情的時候缺貨，真是到了極點，真的讓人不安。另一位男士補充說，這個缺貨，是在事前預料之中。病毒的發展讓人們感到極大的不安。

部分商店拒絕中國人入內

本台法語記者在現場採訪中還注意到，民眾以懷疑的眼光看待外國遊客。一位日本女士說，她現在對所有的中國遊客都感到害怕。另一位日本女士說，有這麼多的外國人，人們冒着遭感染的巨大風險。據報，一些日本商店現在開始拒絕中國顧客入內。