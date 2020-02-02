武漢肺炎放緩中國的經濟與生活

武漢是中國工業的中心之一，尤其是汽車工業和電子工業。本次新型冠狀病毒肺炎疫情造成中國的經濟，如同中國人的日常生活那樣被放緩了。

廣告 繼續瀏覽後續

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒繼續蔓延中國，官方統計顯示，截至2020年2月2日周日21點30分，中國全國確診患者14 492人，疑似患者19 544人，治癒427人，死亡304人。

據本台法廣RFI常駐北京法語記者報導，武漢肺炎疫情不僅在醫療衛生上對中國造成嚴重衝擊，而且已經能夠感覺到對經濟將帶來的後果。中國央行宣布，將為經濟注入新的活力。

繼麥當勞（McDo） ̖ 宜家家居(Ikea) ̖ 沃爾瑪（Wallmart）̖ 星巴克（Starbucks）̖ 必勝客（Pizza Hutt）還有肯德基（KFC）之後，蘋果（Appel）宣布暫時關閉在中國的許多銷售點。據財新（Caixin）記者分析認為，在中國農曆鼠年的第一個星期里，新型冠狀病毒造成服務業損失接近1 300億歐元。

本台法文報導指出，中國的增長目前處於三十年來的新低。在與美國就暫停代價高昂的貿易戰達成協議後，期待重振經濟，但新型冠狀病毒打亂了這種部署。中國央行今天宣布，將注入相當於1 560億歐元的資金，用於支撐經濟。

武漢是中國重要的工業中心

武漢不僅是本次肺炎疫情的中心，也是中國工業的中心，尤其是汽車工業和電子工業。許多工廠現已決定延長年休假期，而就業率則是北京密切關注的事項，擔心引發社會動蕩。然而，很難想象這些措施足以重振消費。出於對病毒的擔憂，人們留在家中，甚至一些快遞員也休息了，外出變得更加複雜：出租司機擔心搭載了遭感染的顧客。工業領域也是如此，如果說口罩和醫療設備工廠正在全力趕工，但在眾多企業，工人還沒有復工。而在本季節里本應能夠創收數十億的旅遊業則直接受到影響。中國的經濟，如同中國人的日常生活那樣被放緩了。