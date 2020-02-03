德國新冠狀病毒患者增至10起

據德國媒體綜合報道，本周一，德國確診有10起新冠狀病毒患者。其中8起來自巴伐利亞州，另外2起來自德國從武漢接回的僑民。

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據慕尼黑《水星報》報道，巴伐利亞現確診有八起冠狀病毒患者。其中有六起是在慕尼黑施瓦賓醫院接受治療。主治醫生和教授文特納（Clemens Wendtner）周一表示: “六位病人現在全都狀況穩定。有些病人一度出現感冒癥狀，但現在已都沒有患病癥狀了。”但因為檢查發現，他們仍然攜帶有冠狀病毒，所以，這些病人還繼續留在醫院。

德國空軍於上周六從武漢接運回來124名德國僑民。周日檢查出有兩人感染了冠狀病毒。他們已被送往醫院接受隔離治療。其他僑民被送往萊茵蘭-普法爾茨州的一個空軍基地隔離兩周後，方可回家。

由於巴州8起冠狀病毒感染都是發生在汽車零部件生產公司Webasto，為此，該公司採取緊急措施，暫時關閉了總部，讓員工們在家裡工作。員工都是因為與兩位來德國的中國員工有接觸受到感染的。而中國員工都是回國後身體不適，才被查出患有

德國衛生部門和醫療機構仍在尋找和詢問與這些患者有接觸的人，以便防止冠狀病

據本台記者消息，首都柏林多個藥店裡，口罩已售罄。但街上戴口罩的人很少，難

據德國廣播電台報道，德國漢莎航空公司本來只到本月9日暫停飛往中國的航班。但漢莎周一宣布，延長停飛時間，到本月低暫停飛往北京和上海的航班。前往中國其

德國衛生部長斯潘周二在德國電視一台晨間節目里表示，德國為可能出現的疫情做好了準備。目前出現的十個冠狀病毒感染者還遠遠達不到德國能夠應接的水平。