上海周邊多城封閉 危險逼近經濟首都

周二凌晨，距離上海不遠的杭州繼溫州之後突然宣布封閉式管理，人員不得隨意出入。台州、寧波跟進。法新社報道，危險正在向上海逼近。至此，武漢疫情延燒以來，大上海有如陷入一個封閉的包圍圈。

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同一日，香港宣布出現第一例武漢肺炎死亡病例，死者38歲，一月底曾前往武漢。為了縮小風險，香港特區政府周一決定四日起除了保留香港機場以及深圳灣口岸和珠港澳大橋外，其餘與中國大陸聯繫的口岸一概封鎖。但是，香港醫護人員仍在繼續罷工，要求封關，在他們看來：“再不封關，就晚了”。

恐慌和危險正在籠罩着全中國。在中國大陸，官方統計已有425起死亡病例，大部分出在武漢以及武漢所在的湖北省。在外國，只在菲律賓出現一起死亡病例，死者是一名從武漢抵達菲律賓的中國人。

面對疫情延燒的局面，中國大陸正在採取嚴厲的圍堵病毒蔓延的措施，在武漢率先宣布封城繼而湖北差不多封省、五千多萬人被禁止隨便出行之後，距離武漢幾百公里的浙江省三座大都一一發布公告，採取嚴厲限制措施。

位於三座城市之首的是浙江省省會、阿里巴巴總部所在地杭州，確診病例132，距離確診病例219、死亡病例1起的上海只有150公里。杭州市政府周二凌晨緊急公告，在全境採取嚴格隔離措施，在三座擁有300萬人口的小區，規定每戶只允許一個人，每兩天出門採購一次，其他人要求留在家中。

杭州臨近的台州以及在靠近上海的寧波市三座小區，也採取了類似嚴厲的措施。台州和寧波的確診人數在浙江省僅次於溫州和杭州。

星期天，溫州市政府下令封城，嚴控居民市內流動。市府要求溫州900萬市民，包括每戶只能有一人，每隔兩天出門一次，採購食物和生活用品。其他人除了生病需要就醫，或參加疫情防控等必要工作，都不得外出。

截至目前，浙江是除湖北省外確診病例最多的一個省份，而在浙江省內，溫州目前確診感染人數最多，據指這是因為十幾萬溫州人在湖北工作，他們在春節前返鄉，致使當地病例猛增。在溫州市屬下的樂清市，當地政府採取了比溫州更為嚴厲的控制措施。

擁有兩千多萬人口，被稱之為中國經濟首都的上海，當地政府已於1月26日公布『關於進一步加強我市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知』，要求對疫情重點地區來滬人員實行居家或集中隔離醫學觀察，加強對在疫情重點地區有居住史和旅行史來滬人員流感樣癥狀進行篩查，盡量減少人群集聚活動，取消各類大型公共活動，加大對人群密集公共場所的預防性消毒和通風工作力度。航空、鐵路、長途客運、公路進滬檢查站要對來自疫情重點地區的人員進行排查和登記。要求市民減少不必要的外出。

在上海周邊疫情形勢嚴峻，人口密集，流動量巨大，人員來源複雜的上海正在面臨嚴峻的考驗。