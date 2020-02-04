德國再次檢測回國僑民是否攜帶有新冠病毒

德國繼續密切關注新冠疫情。德國除了周一已證實的10起病例外，周二沒有出現新的病例。但德國於周二對從中國湖北接運回來的122名健康僑民再次進行了病毒檢查。周三，檢查結果將顯示，是否還有人攜帶有新冠病毒。

廣告 繼續瀏覽後續

德國衛生部長斯潘（Jahn Spahn）會晤法國衛生部長後，雙方呼籲歐盟召開緊急危機會議，儘快討論是否應就新冠疫情緊縮歐盟入境規定。

德國媒體也對新冠疫情十分關注。

《法蘭克福彙報》關注了武漢的抗疫戰鬥。該報寫道：“武漢的一些醫生現在穿着垃圾袋，靠這些塑料袋保護自己不傳染上新冠病毒。在疫情中心武漢的醫院裡，專業防護服是稀罕物。偏偏是這些站在抗疫第一線的人沒有足夠的預防傳染的保護。” 該報還指出，中國人民捐贈意願強烈，但管理大部分捐贈物資的中國紅十字會似乎沒有能力有效地將物資分配到最需要的地方。

路德維希港出版的《萊茵普法爾茨報》認為，應該以大手腕來抗擊病毒。該報寫道，中國政府的緊急封城措施帶來了幫助。有人認為，這種手法只是在集權系統里會出現。在重視個人自由的西方，就不可能。這樣說不算全錯。但反過來，只有在像中國這樣的集權國家裡，疾病的爆發才可能隱瞞這麼長時間，因為醫生們被封了嘴。如果民眾能儘早得到警告的話，也許這一疾病不會發展到現在的規模。

魏登出版的《新的一天報》寫道：世衛組織把新冠疫情宣布為國際關注的突發公共衛生事件。這是一個良好的過渡，有利於未來為抗擊來勢兇猛的病毒做好準備。但世衛組織也提到目前還存在的另一個危險，那就是大量的信息疫情。社會媒體充斥了假新聞。它們的感染力不亞於病毒。面對這一傳染危險，人們必須也能保護自己。