當局宣布武漢肺炎不會在美國蔓延 華人戴口罩上街惹人反感

美國公共衛生部門與一些城市的政府一再宣布武漢肺炎不會在美國蔓延，但在紐約、舊金山、洛杉磯等一些華人聚居的城市，藥店裡的口罩都被華人搶購一空，大街上隨處可見戴着口罩的華人，這惹起許多民眾的反感。

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近日的臉書（FaceBook）有一段視頻瘋傳，在紐約曼哈頓華埠地鐵站，一名華人婦女戴着口罩等車，一名非洲裔男子經過，就以“有傳染病的婊子”稱呼這位華人婦女；看到婦女沒有反應，該名男子便朝華人婦女的頭重重打下去，隨即逃走。上傳視頻的網友表示，當時沒有人試圖要阻止非洲裔男子的行為。

近日華人微信群又傳出，有一位華人戴口罩乘地鐵回家，等車期間，有人要把他推進鐵軌。幸虧有地鐵工作人員的幫助，才得以脫身。

民眾反感華裔戴口罩的案例在各地都時有所聞。日前在一城市的街頭，有青少年以“傳染病”稱呼戴口罩的華人；還有華人學生因為戴口罩上學而遭到霸凌，被同學指“你有病就不要來學校”。

另據美國中文《世界日報》報道，美國華人戴口罩也使剛從中國回來的華人覺得奇怪。從中國返回洛杉磯的袁先生說，剛走出飛機就發現換了一番天地，第一次看到人們不戴口罩，包括海關的工作人員和其他飛機出站的旅客，好像什麼也沒有發生。一看到戴口罩的華人反而覺得格格不入，又給人以在中國時的緊張感。

美國民眾反感戴口罩的華人，並不是歧視華人。一位華人婦女發推文說，她坐公車上班，用手機收聽廣播中國武漢肺炎蔓延的新聞，於是流淚了。有人到站下車，都上來給她一個擁抱，安慰她不要傷心。最後到終點站，司機也上前擁抱她，安慰她說一切會好的。