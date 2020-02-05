韓國5日共新增3例新冠病毒病例

韓國中央防疫對策本部5日表示，5日下午新增1例新冠病毒感染病例，累計報告確診病例19例，其中1例已於當天治癒出院。

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韓聯社報道，第19例病例（36歲韓國男性）於上月18日至23日訪問新加坡，與第17例確診患者（38歲韓國男性）參加的是同一個國際會議。該患者在接到馬來西亞籍與會人員感染新冠病毒的通知後於4日起在自家接受隔離，並在第17例患者當天被確診感染新冠病毒後接受檢查，檢測結果呈陽性。

另外，第18例病例（21歲）為第16例病例（42歲韓國女性）的女兒，在第16例病例確診後被隔離，當天確診感染。第16例病例赴泰國旅遊後於上月19日回國，昨天確診感染新冠病毒。

韓國5日共新增3例，截止目前，與確診病例接觸人員共計956人。衛生部門還在對第17、18、19例確診病例進行流行病學調查，預計接觸者將進一步增加。

韓國國立中央醫療院5日表示，國內第二例感染新型冠狀病毒的患者已治癒並於當天下午出院，這是韓國首例治癒病例。

據悉，該患者為55歲的韓國男子，此前在武漢工作，1月22日晚抵達首爾金浦機場，24日確診感染後被送往國立中央醫療院接受隔離治療13天後成功康復出院。