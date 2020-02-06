對抗華為5G 美考慮投資諾基亞和愛立信

美國司法部長威廉·巴爾（William Barr）2月6日強調中國電訊巨頭 華為 帶來的威脅，並表示美國及其盟國應考慮投資芬蘭的諾基亞和瑞典的愛立信，以抗衡華為在下一代5G電信技術中的主導地位。

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巴爾周四齣席華盛頓智庫會議時說，針對華為的擔憂，美國國內已經有提議說，可能通過控股或私有化、直接或間接的方式與諾基亞和愛立信結盟來解決。

他說：“將我們龐大的市場和財務實力置於這兩家公司中的一家或兩家之後，將使其成為強大得多的競爭對手，並消除對其持久力的擔憂。”

巴爾表示：“我們和我們最親密的盟友當然需要積極考慮這種方法。”

美國指中共政府可以將華為設備用於間諜活動，但華為否認。

去年10月，英國《金融時報》引述匿名美國官員的消息說，美國政府提議以資金支持諾基亞與愛立信，讓這些電信製造商可取得與華為相當的製造成本，增加其在市場上的競爭力。而美國政府也認為，華為正在對其盟友帶來威脅，因此支持華為的競爭對手，被列入可行的一項考量里。

報導表示，部分美國官員也認為，中共大肆補貼華為，讓華為得以發展，而美國通過補貼華為的競爭對手，讓他們可以在市場上與華為競爭，這會是削弱華為的有效方式。