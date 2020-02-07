武漢肺炎：李文亮去世 國監委介入

最早就武漢肺炎疫情發出警報的中國醫生李文亮去世引髮網民憤慨，中國反貪機構-國家監察委員會派員前往武漢展開調查。

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本台法廣RFI常駐北京法語記者巴黎時間今天2020年2月7日周五早上發自中國的報導指出，年輕的李文亮醫生因新型冠狀病毒去世的消息在中國引發輿論風暴。作為最早對外披露武漢華南海鮮批發市場於去年12月底存在肺炎疫情的知情者之一，他曾遭傳喚，之後獲得平反。

中國網絡上出現了“永遠不要忘記李醫生”，甚至“我們想要言論自由”這樣的標題，中國社交媒體從來沒有如此的放鬆，審查員完全忙於應付網民們的憤慨。

年輕眼科醫生李文亮去世的消息於午夜前開始流傳，之後得到武漢中心醫院的證實。武漢中心醫院通過其官方微博宣布如下：我院眼科醫生李文亮，在抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作中不幸感染，盡全力搶救無效，於2020年2月7日凌晨2點58分去世，對此我們深表痛惜和哀悼。

網絡上哀悼李文亮醫生的圖片，伴隨了如雨而降的蠟燭，為李文亮醫生送別。中國官媒報導醫生們因傳謠而在12月底被捕消息的評論中也有一些網民表示，不能忘記，無法原諒。有網民要求武漢當局公開道歉的標題則被封了，而之前曾得到廣泛傳播。地方當局如今也對李文亮醫生去世表示沉痛哀悼。

存檔圖片： 最早於2019年12月出現新型冠狀病毒肺炎疫情的武漢海鮮批發市場 Image d'archive: Le marché de Wuhan, d'où serait partie l'épidémie de coronavirus en décembre. 法新社 Hector RETAMAL / AFP

中國國監委出手調查

本台法廣RFI常駐北京法語記者注意到，中國反貪機構-國家監察委員會周五宣布，派出調查組前往湖北省武漢市，試圖隱瞞本次肺炎疫情的地方官員將受到懲處，但這未必足以平息民憤。