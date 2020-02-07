從武漢撤回的首批加拿大人抵達加拿大

周五，從武漢撤出的210多名加拿大人，降落在安大略省的一個軍事基地，他們將在這裡被隔離兩個星期。

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加拿大政府租用的第一架飛機在黎明時降落在位於多倫多東北約170公里的特倫頓軍事基地。機上載有174名乘客。

另一架載有39名從武漢撤出的加拿大人的飛機，於午後從溫哥華降落在特倫頓。之前，這些乘客乘坐美國飛機從武漢飛往溫哥華。

這些飛機上的乘客及機組人員將在軍事基地隔離14天。

在第一架飛機抵達後，加拿大衛生部長帕蒂·哈杜（Patty Hajdu）告訴加拿大廣播公司說，“很幸運，沒有人在飛機上表現出任何癥狀，因此在加油時沒有人需要下飛機”。

如果有任何加拿大返回者表現出疾病跡象，他們將被送往醫院。

加拿大衛生部長還說，由於中國採取的封城封區措施，撤回的加拿大人 “承受着巨大的壓力”。他們中有好幾個人都和留在中國的子女或親戚分開了。

加拿大衛生部長還表示：“儘管這些被撤回的加拿大人在軍事基地不能夠相互交流，但他們有機會離開房間。”

包括美國和法國在內的好幾個國家都已經撤回了其在武漢的國民。

加拿大外交部長商鵬飛（ Francois-Philippe Champagne）周四表示，希望從武漢撤離的有大約350名加拿大人，約三分之二是在這兩架飛機上返回。

他補充說：這意味着將再需要一班飛機。預計下一個加拿大撤僑飛機將於2月10日到達武漢，並於2月11日抵達加拿大。