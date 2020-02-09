新冠肺炎 漂流在日本沿海隔離者

鑽石公主號豪華大郵輪目前正在日本沿岸。3700名乘客因武漢新型冠狀病毒疫情目前被就地隔離在船上，最快也要等到10天後的2月19日才能解除隔離。

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英國旗下的鑽石公主號（Diamond Princess）豪華大郵輪目前正在日本沿岸。船上因一名乘客被確診為新型冠狀病毒患者而引帶出60多人在檢測時呈陽性，從而導致全體乘客從2月5日周三起不得不就地接受隔離兩周時間。本台法廣RFI在日本橫濱（Yokohama）的法語記者採訪了一名目前被隔離在郵輪上的美國籍律師Smith。

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這位美國乘客表示，目前情況還不錯。他用英語說：“我們閱讀，看電視。我們和友人在社交網絡上打發時間，每個人都給與了我們極大的支持，還是很不錯的。”

存檔圖片：被困在鑽石公主號豪華大郵輪上的乘客 Image d'archive: Les passagers portent des masques sur le bateau de croisière Diamond Princess au terminal de croisière de la jetée de Daikoku, à Yokohama. 路透社 Mandatory credit Kyodo/via REUTERS

本台法語記者指出，接受採訪這位美國籍乘客Smith，現年57歲，他的運氣不錯。個人船艙面積20平米，配備一個陽台，想要時就可以呼吸新鮮空氣。周日早上，還透過船窗欣賞了一場水上摩托表演。Smith描述說：“外面是節日氣氛，可以聽到音樂。摩托艇在水上兜圈子，有點超現實。讓我們覺得自己如同被困在籠子里的野獸。來的人不僅只是表演，也是為了觀察我們。感覺很古怪。”

據介紹，鑽石公主號豪華郵輪上的3700名乘客，來自全球50多個國家。這艘大郵輪於一周前發現新型冠狀病毒後，疫情擴大，全船乘客遭隔離。預計，最快也要等到十天後的2月19日星期三才能解禁。