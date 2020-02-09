新冠肺炎始於武漢波及法國中餐

新型冠狀病毒Coronavirus引發的肺炎，即“武漢肺炎 ”的疫情發展開始波及法國巴黎中餐飲業。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣RFI法語記者發自巴黎的現場採訪報導，法國又發現了五位新型冠狀病毒患者，至此，這一始於中國武漢的肺炎病毒，已在法國境內造成11人感染。受這一嚴重傳染性病毒影響，法國首都巴黎一些之前熙熙攘攘的華人街區如今被冷落了。就此，本台法廣RFI法語特派記者在法國亞裔聚集的巴黎第13區亞洲大超市附近做現場採訪。

Nicolas 20200209 Desk 1 jour Coronavirus Enr Sons C05 reportage RFI français Maxime

華人超市附近的一家餐館業主告訴本台法語特派記者，客人現在少了很多。“通常周六我們可以做50個客人，如今則不到20個，降幅超過50%。甚至我去進貨時，都遇不到很多人。”

在亞洲大超市內的一些法國民眾也熱情地接受了本台法語記者的現場採訪。一位名叫飛利浦Philippe的法國男士風趣地說：“我知道大多數食物和肉類原產地是法國本土，所以，這已經排除了食品的問題。證據就是我去陳氏商場購物，沒有戴口罩。”

woman wears a protective mask in light of the coronavirus outbreak in China as she walks at the Trocadero esplanade in Paris, France, February 1, 2020. 路透社 REUTERS/Gonzalo Fuentes

另一位名叫法朗索瓦François的法國人說：“到這裡用餐，通常需要排隊等待空位，如今，則幾乎空無一人。和以往相比較，差異真的很明顯。

以上是本台法廣RFI法語特派記者，就新型冠狀病毒疫情對法國華人社區的影響，發自巴黎亞裔街區的現場採訪報導。