千萬人返工 形勢嚴峻 北京上海進入半封城狀態

武漢肺炎繼續在中國肆虐，在一再延遲假期之後，2月10日是全中國春節之後正式恢復工作的日子。中國各大城市抗疫的壓力隨之驟然增大，為應對各自近千萬人返程人口，中國首都北京，經濟大動脈上海，南北雙城紛紛宣告採取封閉式管理，試圖最大限度減輕疫情泛濫之勢。

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北京上海一舉一動影響重大，不到萬不得已時很難進行全城封閉，內緊外送，兩座城市連日來其實已在逐步推行嚴格的小區管理安檢措施。但是，2月10日起，北京上海推出更嚴厲的封閉式管理，以預防人口巨大流動帶來的不可測防的疫情。

北京市宣布從10日起，採取10點措施，嚴格實施社區封閉式管理，包括出入限制，憑證進出，所有外來人員及車輛登記備案。

同日起在出入口設置檢查站，外來人員和車輛原則上不得進入社區，返回工作人員抵京當日向居住所在社區報告健康狀況，抵京前14日內離開疫情高發地區的，必須接受醫學觀察或者居家隔離觀察，否則依法追究責任。社區內所有文娛場所統統關閉，公開場合加強體溫檢測，社區工程一律停止。

上海周邊大城杭州、南京、溫州、寧波等早已實施封閉式管理，上海已成疫情包圍的孤城。同北京一樣，上海也面臨近近千萬春節過後返回工作人員的衝擊，防疫任務十分嚴峻。

上海市10日上午公布最新防疫措施，雖然不似北京那樣宣布“社區封閉式管理”，感覺也進入半封城狀態。上海當局表示，截至目前，全市共1.3萬個居民住宅小區，絕大部分實現了“封閉式管理”，採取嚴控小區出入口數量，加強門崗力量配備，做到人員進入必詢問、必登記、必測溫。對體溫異常的及時報告及時移送。重點地區來滬人員一律隔離14天。

上海當局表示當前採取的主要防控策略是築牢“三道防護圈”，包括道口防輸入、社區防擴散、集中力量抓篩查與救治。還將推動“三個全覆蓋”，包括推動入滬人員信息登記全覆蓋、重點地區人員醫學觀察全覆蓋、管理服務全覆蓋。另外將對進入上海的人員一律測量體溫、對來自重點地區的人員一律實施醫學觀察、對其他外來地區人員要求由其所在單位一律申報相關信息。

上海還將對機場、火車站及所有進上海公路水路道口嚴格管控，全面實施登記、測溫、重點人員臨時隔離觀察措施，發熱人員 及時轉送定點發熱門診排查；來滬返滬人員到達上海要主動向單位及居委會村委會報告健康狀況。

周一是上海節後開工首日，地鐵和辦公大樓都採取人員管制，企業實施錯峰上班，減少人流。

隨着武漢疫情不斷蔓延，目前，除湖北省基本封省外，廣東，安微，河南，遼寧，江西等省，以及杭州、寧波、南京、天津，成都、廣州等80幾個城市相繼宣布全封閉或半封城狀態的“社區封閉式管理”。