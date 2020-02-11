先隱瞞然後嚴酷處理 美國專家稱中國應對疫情的模式就像是希臘悲劇

美國的公共衛生、防疫與病毒專家，近來無不關注被稱作武漢肺炎的新型冠狀病毒。除了病毒迅速蔓延，中國當局處理疫情的模式也令專家們擔憂。

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《紐約時報》報導說，從SARS、禽流感，到現在的新冠肺炎，不少流行病都起自中國，在撲滅疫病上，中國已有長足進展，然而中國近期面對人畜共患疾病時，先淡化或甚至遮掩隱瞞，這或許是疫情擴大的部分成因。

擔任蘭德公司（Rand Corp.）高級政策研究員的流行病學家黃志環（Jennifer Huang Bouey）說，中國已是傳染疾病研究領導國，但同時中國仍是某種實驗室，不少流行病都源自中國或在中國流傳。中國因疾病而受污名的情況在歷史上屢見不鮮，從19世紀的“黃禍”、1918年的西班牙流感，都有人把矛頭指向中國人。

流行病學家指出，如今中國有近14億人口，近年經濟高度成長，城鄉居民距離接近，還有許多供應現宰肉品的屠宰場，這種經濟規模和人口，使得許多人和動物在狹窄的空間中密切接觸。美國佛羅里達州史丹森大學（Stetson University）疾病生態及生物學教授貝克曼（Sean Beckmann）說，上述條件形成“完美風暴”，讓許多病毒有機會跨越物種界線，且讓人畜共患疾病在中國滋生。

至於中國政府為何要對疫情避重就輕或甚至遮掩隱瞞？《紐約時報》指出，中共最怕的是動亂，那是中國歷史上多次造成政權顛覆的情況。批評者說，中共官員傾向把穩定列為優先要務，為了維穩，不惜壓制民眾必須知道的重要消息。許多傳染病專家說，他們希望北京領導人從醫師李文亮的去世學到教訓。李文亮被稱是新冠肺炎的“吹哨人”，已在７日病逝。

約翰霍普金斯大學高級學者艾達佳（Amesh Adalja）說，像李文亮這樣的醫師應被賦予權力、受到鼓勵。艾達佳還說，他認為中國政府在因應亂局及迫使醫師噤聲上，“採取了短視的作法，且造成了連鎖衝擊”。

美國智庫“外交關係協會”全球公衛資深研究員黃嚴忠（Yanzhong Huang）表示，中國官方控制和打壓的傾向仍強烈，他說：“這是一種模式──隱瞞、不作為，然後中央政府介入，採取嚴酷的措施處理，就像一部希臘悲劇。”