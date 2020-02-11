德國聯盟黨議會黨團不排除華為參與5G

據德國N-TV電視台報道，德國聯盟黨聯邦議會黨團應不會排除中國電信巨頭華為參與德國5G建設，但要求對5G建設設立高安全標準。聯盟黨議會黨團由此緊跟基民盟籍總理默克爾和經濟部長阿爾特邁爾指出的路線。

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由基民盟和基社盟組成的聯盟黨議會黨團領導層推出了一份四張紙的文件。周二，聯盟黨議會黨團將闡釋該文件，並就此作出決定。文件要求，原則上不排除華為參與德國5G建設，但要求在5G建設中，設立高安全標準。

聯盟黨議會黨團內部受到爭議的問題首先是，在給電信公司頒發參與許可權上，聯邦議會是否擁有許可保留權。該文件認為，聯邦議會沒有這一權力。但文件強調，5G建設的關鍵部件必須符合最高安全要求，並要求德國政府採納歐盟設定的統一的安全高標準。

聯盟黨議會黨團負責人Michael Grosse-Brömer估計，該文件將得到聯盟黨議會黨團的普遍贊成。

執政夥伴社民黨內，曾出現多個要求將華為排除於5G建設之外的聲音。社民黨現在要求聯盟黨快速做出決定。社民黨議會黨團數字政策發言人齊默曼(Jens Zimmermann)向德國《商報》表示，雖然基民盟領袖克蘭普-卡倫鮑爾本周發出的辭職預告使聯盟黨目前有很多其他事情要討論，但有關5G建設的事不能再推延。英國做出的決定以及歐盟委員會發出的警告顯示，5G建設的安全性十分重要。

歐盟委員會於一月底建議，即便有所限制，還是應該允許華為參與歐盟5G建設。