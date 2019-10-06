斯里蘭卡總統放棄競選連任

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（法新社可倫坡6日電） 斯里蘭卡總統席瑞塞納今天決定，不參加11月的總統大選爭取連任，主因具政治影響力的拉賈帕克薩家族於登記參選的最後一天推出兩位候選人。

根據選舉委員會的資料，在今天中午期限前繳交保證金，獲得11月16日總統大選參選資格的有41名候選人，名單上並沒有席瑞塞納（Maithripala Sirisena）。

這意味着席瑞塞納將在大選後的第2天卸任，5年的任期將縮短52天。

席瑞塞納所屬斯里蘭卡自由黨（Sri Lanka Freedom Party）的發言人已經證實，席瑞塞納不會競選連任。

席瑞塞納去年解除總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）的職務，並由前總統拉賈帕克薩（Mahinda Rajapakse）取而代之，引發憲政危機。

最高法院後來裁定席瑞塞納的作為違憲，並恢復威克瑞米辛赫的職權。

拉賈帕克薩的兩個兄弟，包括弟弟戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）和哥哥查馬爾．拉賈帕克薩（Chamal Rajapaksa），則都付了保證金成為候選人，要挑戰威克瑞米辛赫的統一國民黨（United National Party）副主席普雷馬達薩（Sajith Premadasa）。

戈塔巴耶在哥哥擔任總統時曾任職國防部，聲勢較高，但面臨幾宗貪污案件，而且國籍是否有效也成問題。他表示已經放棄了2003年獲得的美國國籍。

不論如何，由於他的資格存有疑慮，拉賈帕克薩家族也讓曾任國會議長的查馬爾登記，作為後備人選。

約有1599萬名超過18歲的男女在這次選舉中具有投票權。

© 2019 AFP