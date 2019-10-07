伊拉克軍方首度承認過度用武 示威已逾百人喪命

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（法新社巴格達7日電） 伊拉克反政府抗議衝突延燒近一周，軍方今天首度承認在一場鎮壓行動中使用「過度武力」。示威爆發至今已釀100餘死6000餘人受傷。伊拉克準軍事部隊則表明準備支持政府。

伊拉克反政府示威演變為暴力衝突的情勢愈演愈烈。目擊者表示，安全部隊動用水炮、催淚瓦斯和真槍實彈對付群眾。

巴格達東部城市薩德（Sadr）的住宅區昨晚一場大規模示威也演變為激烈衝突，警方在武裝部隊支持下對群眾發射實彈和催淚瓦斯。醫療人員和警方消息人士表示，至少有15人喪命。

社群網站上流傳的影片顯示，在散布燃燒輪胎的街道上，抗議者低身閃躲，並可聽見陣陣槍聲和疑似重裝武器的聲音。

伊拉克軍方今天表示：「鎮壓使用過度武力，已超出規定範圍。我們已開始對執行這些錯誤行動的指揮官追究責任。」

軍方還說，總理馬帝（Adel Abdul Mahdi）已下令由聯邦警察單位取代這批武裝部隊，且情報單位將就事件展開調查。

這是伊拉克反政府示威爆發以來，安全部隊首度承認使用不符比例的回應措施。馬帝原本堅稱，政府在處理示威時採取的行動一直「符合國際標準」。

另一方面，勢力強大的伊拉克什葉派民兵團體「人民動員」（Hashed al-Shaabi）今天表示，他們已準備好實行政府命令，以防止出現「政變或叛亂」。

「人民動員」領袖費雅（Faleh al-Fayyadh）在巴格達告訴記者，他要的是「貪腐結束，而非政權結束」。「我們知道誰在背後支持這些抗議。推翻政權的計畫已經失敗」。「人民動員」大致已併入伊拉克國家部隊。

費雅的說法，呼應伊朗最高宗教領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天稍早發布的聲明內容，他指控「敵人」試圖破壞德黑蘭及巴格達的良好關係。

伊拉克總理辦公室今天還發布聲明表示，馬帝已與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）通過電話，討論伊拉克的抗爭情勢。

© 2019 AFP