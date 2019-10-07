全球60城市氣候示威行動開跑 紐澳數十人被捕

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（法新社雪梨7日電） 環保團體「反抗滅絕」在全球發起公民不服從運動今天開跑，在澳洲和紐西蘭各地有數十名示威者遭逮捕。這場運動為期2周，旨在要求各國政府採取緊急行動對抗氣候變遷。

數百人在繁忙的雪梨市中心道路上靜坐封路，最後警察拖走示威者終止這場活動，隨後有30人遭到起訴。

在布里斯本，一小群運動人士把自己鎖在一座橋上。警方表示，他們在現場逮捕7人，並全數加以起訴。

同一時間在紐西蘭首都威靈頓，示威者用鎖鏈把自己與一輛閃亮的粉紅色車輛綁住，造成市區部分交通癱瘓。警方表示，今天稍晚有30人遭到逮捕，但無人被起訴。

「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）警告，地球即將面臨環境「末日」。他們計畫未來2周在全球60座城市進行多場非暴力抗議行動造成日常運作中斷，主要在歐洲、北美和澳洲，也會在印度、布宜諾斯艾利斯和南非首都開普敦。由今天在紐澳的活動打頭陣。

澳洲本周預料將有數千人參與其他相關活動，包括蜜蜂滅絕表演、裸體遊行和為地球送葬的儀式。

澳洲示威者莫頓（Jane Morton）表示：「我們已試過請願、遊說和遊行，但現在所剩時間已不多。我們別無選擇只能反抗，直到政府宣布進入氣候和環境緊急狀態，並採取必要行動來拯救我們。」（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）

© 2019 AFP