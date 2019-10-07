小醜笑出北美票房冠軍

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（法新社洛杉磯6日電） 追蹤票房的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，華納兄弟的「小醜」挺過外界對片中暴力主題的批評聲浪，周末期間在北美海撈9350萬美元，翻新10月開片紀錄。

瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）主演的「小醜」（Joker），探究這位蝙蝠俠瘋癲死對頭崛起的背景，讓觀眾一窺一名立志當單口相聲的諧星如何走上發狂之路，過程黑暗，令人不安。

由於2012年的蝙蝠俠系列片「黑暗騎士：黎明升起」（The Dark Knight Rises）在科羅拉多州奧羅拉（Aurora）上映時爆發槍擊血案，奪走12條性命，部分戲院擔心「小醜」內容恐引發暴力，在電影首映時特別加強維安。

這部由「醉後大丈夫」（The Hangover）三部曲導演陶德菲利普斯（Todd Phillips）的電影，打破索尼「猛毒」（Venom）去年首映寫下的8000萬美元紀錄，成為史上10月開片紀錄第一的電影。

「小醜」更在今年威尼斯影展意外拿下最佳影片金獅獎，瓦昆菲尼克斯演出贏得影評盛讚，觀眾周末期間在影評網站CinemaScore給予「小醜」B+評價。

排名第2的電影則是環球出品的合家歡片「壞壞萌雪怪」（Abominable），上映第2周，周五至周日期間有1200萬美元收入。

排名第3的是焦點影業出品，由電視影集躍上大銀幕的「唐頓莊園」（Downton Abbey），進帳800萬美元。

「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）主演、真人真事改編的「舞娘騙很大」（Hustlers）排名第4，票房630萬美元。

恐怖片「它：第二章」（IT Chapter Two）有540萬美元表現，排名第5。

這個周末排名第6到第10的電影依序為：「星際救援」（Ad Astra），460萬美元；「茱蒂」（Judy），440萬美元；「藍波：最後一滴血」（Rambo: Last Blood）360萬美元；「戰鬥」（War，暫譯），160萬美元；「好小男孩」（Good Boys）90萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳政一）

© 2019 AFP