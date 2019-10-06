川普推特發文 重炮抨擊拜登和家人涉及貪腐

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（法新社華盛頓6日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天在推特（Twitter）猛烈炮轟前副總統暨民主黨總統參選人拜登（Joe Biden），一連串推文暗示拜登和他的家人涉及貪腐。

川普今天在一連串推文中，指控拜登不當干涉烏克蘭當局以保護他的兒子韓特（Hunter Biden）免受貪污調查，還說韓特曾在中國大賺15億美元。

川普推文寫道：「鑒於他和家人可能從『勒索』得來的所有錢，拜登應該放手了。」

美國媒體上月揭露，川普今年7月與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通電話，並施壓澤倫斯基敦促當地司法機關去調查韓特在烏克蘭的商業活動。

韓特曾在2014年4月至今年初擔任烏克蘭大型天然氣公司Burisma的董事。

這起醜聞促使民主黨掌控的聯邦眾議院在上月底宣布要對川普展開彈劾調查。

「華盛頓郵報」（Washington Post）昨晚才刊出拜登的投書文章，拜登在文章中說川普「瘋狂散播徹頭徹尾的謊言、被揭穿的陰謀論，還有針對我和家人的誹謗，那無疑是想破壞我的候選人資格」。

拜登還寫道：「那不會成功的，因為美國民眾了解我，而且他們也了解他。」（譯者：陳彥鈞）

© 2019 AFP