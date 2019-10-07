歐盟挺反送中 中國駐法大使館批評其心可誅

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（法新社巴黎7日電） 歐洲聯盟曾公開表示支持香港反送中抗議者，並譴責港警過度使用武力，中國駐法國大使館今天痛批歐盟「其心可誅」。

中國駐法國大使館指控歐盟「公然美化香港暴徒的極端暴力行為」，「對香港警察面對暴徒致命攻擊而採取的自衛行動惡意攻擊」，歐盟呼籲緩和情勢與剋制，「其心可誅，十分危險」。

歐盟1日曾發表聲明，對港警朝香港抗議民眾發射實彈表示關切。

歐盟還說：「抗議活動爆發至今已3個多月，民眾的集會與和平抗議權利，必須依據（香港）基本法與國際承諾繼續獲得保障。」聲明並強調「對話、緩和情勢與剋制」的必要。

中國駐法國大使館指出，歐盟在聲明中對香港局勢「說三道四」，「我們對歐盟聲明所表達的虛偽立場和暴露出的某些人對中國的陰暗心理表示強烈不滿和不齒」。

中國駐法國大使館也表示：「法國也面臨曠日持久的暴力示威活動。」這裡指的是去年11月開始，每周六都會舉行的「黃背心」反政府抗議運動。

中國駐法國大使館特別提到，法國警察因為對抗議運動的處理遭受批評，北京當局「對法國感同身受，也希望法國對中國抱有同理心」。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）

© 2019 AFP