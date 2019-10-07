氣候行動全球遍地開花 示威者癱瘓道路

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（法新社倫敦7日電） 雪梨、新德里、倫敦和柏林等城市的氣候示威者今天癱瘓道路，引發警方逮捕行動。他們展開為期兩周的全球示威活動，要求各國政府立即採取行動，拯救地球免於「滅絕」。

抗議群眾違抗警察命令，憤怒高喊口號上街遊行，或在路上靜坐，甚至用鎖鏈把自己與車輛綁住。柏林和阿姆斯特丹等大城市也爆發示威浪潮。

成立將屆滿一年的倡議團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）發起全球抗議運動，要求各國政府減少碳排量。科學家表示，碳排放造成毀滅性的氣候變遷。

示威者受到瑞典少女桑柏格（Greta Thunberg）和研究氣候變遷的學者支持。桑柏格9月在聯合國氣候行動峰會猛烈抨擊各國領袖不解決碳排問題，成為國際新聞頭條焦點。

示威者的公民不服從運動雖激怒駕駛和部分官員，但為那些將全球暖化和海平面上升現象視為對地球威脅的人，燃起希望。

在澳洲，數百人在繁忙的雪梨市中心道路上靜坐，最後警察拖走示威者終止這場活動，隨後有30人遭到起訴。

在紐西蘭首都威靈頓，示威者用鎖鏈把自己與一輛閃亮的粉紅色車輛綁住，造成市區部分交通癱瘓。超過30人因而被捕。

印度首都新德里也出現示威浪潮。新德里因交通雍塞引發窒息霧霾，是全球污染最嚴重的城市之一。

此外，倫敦也爆發示威活動。一小群人今天在國防部大樓外發射一枚模擬核飛彈。

「反抗滅絕」表示，他們在倫敦市中心的政府辦公室附近設置12處抗議據點，計畫堵住前往國會大樓和首相辦公室的路線。

部分示威者於上午尖峰時刻擊鼓，並躺在街道正中間。

53歲來自西南部英格蘭康瓦爾（Cornwall）的托迪（Harriet Thody）在靜坐時說：「我們必須做出極端改變，而政府就是不處理，他們只關心脫歐。」托迪是兩個孩子的母親。

在德國，數百人帶着毯子和睡袋，佔據柏林市中心其中一個主要環狀交叉路口。警方預計，這裡將因示威活動停擺多天。

另外，荷蘭警方表示，在「反抗滅絕」示威者佔據着名國家博物館 （Rijksmuseum）外的一座橋後，他們逮捕了50人。

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）和南非開普敦（Cape Town）等全球60個城市，也都計畫發起抗議。

美國兩座城市預計發起抗議，地點位於離華爾街幾個街區遠的紐約炮台公園（Battery Park），以及芝加哥下城區。加拿大多倫多也計畫發起示威活動。

© 2019 AFP