法國萬人示威 抗議單身女與女同志適用人工生殖

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（法新社巴黎6日電） 數以萬計法國人今天走上巴黎街頭，抗議政府打算放行單身女性與女同志接受生殖治療。

群眾揮舞着紅綠旗幟，從法國參議院（French Senate）遊行到蒙巴納斯塔（Tour de Montparnasse）。獨立媒體估計約7萬4500人參加遊行，但主辦單位表示有多達60萬人上街，抗議下議院上月通過生物倫理法修正草案適用醫學人工生殖的條文。

「為眾人而行」（Manif Pour Tous）主席德拉侯雪（Ludovine de La Rochere）告訴記者：「我們試着對話到現在已經兩年了，但毫無所獲...只有上街頭，能讓我們的聲音被聽到。」

儘管右翼反對者與保守派天主教徒等宗教團體強烈反對，法國總統馬克宏2017年競選時，仍矢言支持這項法律。

他們2012與2013年大幅動員，反對馬克宏前任社會黨總統歐蘭德合法化同志婚姻之舉，根據警方，活動共吸引約34萬人上街。

但同志婚合法並未允許同志伴侶或單身女性透過人工生殖等醫療協助擁有小孩，這是法國長期以來的禁忌，因此有許多女性被迫前往海外接受治療。

法國下議會上月通過的條文則是明定，43歲以下女性接受人工生殖治療，一律由健康照護體系負擔費用；透過捐贈精子生下的小孩，也可在18歲後探查捐贈者的身分，一改先前法國嚴格保護捐贈者匿名身份的規定。

若此法通過，法國法律就會跟上其他歐洲國家，與英國、西班牙、葡萄牙、荷蘭、愛爾蘭、比利時、北歐國家等趨於一致。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）

© 2019 AFP