火箭總經理推文挺港惹議 哈登喊我愛中國滅火

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（法新社東京7日電） 美國職籃NBA休士頓火箭總經理摩瑞日前一則聲援香港反送中的推文引發軒然大波，火箭的轉播與贊助面臨中國市場的封殺，逼得球隊一哥哈登今天也跳出來向中國球迷道歉。

摩瑞（Daryl Morey）4日貼文寫上「FIGHT FOR FREEDOM」（爭取自由）、「STAND WITH HONG KONG」（挺香港）等字眼引發中國球迷激烈反彈後，火箭就一直處於風險管控模式。摩瑞的挺港貼文後來刪除，但中國的官方轉播單位表示將封殺轉播火箭的比賽，贊助商也揚言終止合作。

爭議在中國延燒後，美國國內的評論人員與政治人物則批評聯盟向北京卑躬屈膝。

火箭本周將在東京舉行兩場海外熱身賽，正隨隊在東京備戰的哈登（James Harden）也刻意與風波保持距離。

哈登站在新戰友衛斯布魯克（Russell Westbrook）一旁說：「我們道歉，我們愛中國（We love China）。」

「我們都愛到中國比賽，咱倆都是，我們一年到中國打個一、兩次，他們都給予我們最大支持，所以我們很感謝他們。」

摩瑞今早也試圖為自己惹出的爭議善後，他在東京發推文說：「我沒想到我的推文會冒犯火箭球迷和我在中國的朋友。我只是想根據對一種複雜事件的詮釋，表達一個想法。推文之後，我有很多機會聆聽和思考其他觀點。」

「我總是感謝中國球迷和贊助者重要的支持，我也希望那些感覺不舒服的人知道，冒犯或誤解並非我的本意。」

© 2019 AFP