科索沃國會選舉變天 反對黨得票領先

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（法新社科索沃普里斯蒂納6日電） 科索沃今天國會選舉之夜開票逾9成，反對黨自決黨和「科索沃民主聯盟」得票率皆領先前游擊隊員所領導、稱霸政壇達10年的執政黨科索沃民主黨，料將籌組聯合政府。

科索沃國會共120個席次，今天的提前改選是2008年科索沃宣布自塞爾維亞獨立後的第4次國會選舉。

選舉委員會表示，在已開出逾9成選票中，左派民族主義政黨自決黨（Vetevendosje）囊括近26%選票居首，其次是中間偏右政黨「科索沃民主聯盟」（Democratic League of Kosovo，LDK）。

科索沃選民受夠貪腐猖獗與貧窮，用選票大力教訓科索沃民主黨（Democratic Party of Kosovo，PDK）。現任政府領導人多是1990年代和塞爾維亞打獨立戰爭時的戰士。

科索沃民主黨黨魁維塞利（Kadri Veseli）承認：「我們並未勝選。我們接受人民的判決。科索沃民主黨將成為反對黨。」該黨自2007年執政至今，科索沃總統塔其（Hashim Thaci）也是黨內元老。

不過，由於沒有任何政黨取得過半選票，反對黨必須結盟才能確保從科索沃民主黨手中取得政權。自決黨和科索沃民主聯盟的意識形態雖然幾無交集，但他們已表露結盟意願。

自決黨黨魁庫提（Albin Kurti）今天深夜談及科索沃民主聯盟時表示：「在總理人選方面，我們將提議和他們合作，以順利完成政黨輪替。」

科索沃民主聯盟總理人選奧斯曼尼（Vjosa Osmani）也說，她相信兩黨會「坐下來討論結盟」。

若自決黨確定成為國會最大黨，庫提將負責籌組政府。他早在1990年代獨立戰爭爆發前，便以學生身分反抗塞爾維亞政府打壓而成名。

現年44歲的庫提隨後成為科索沃政治菁英階層的嚴厲批評者。由他掌握執政大權，將預告年輕的科索沃民主政治進入新時代。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）

© 2019 AFP