電話門引發川普彈劾調查 第2名吹哨者帶一手資料出面

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（法新社華盛頓6日電） 美國總統川普疑似濫用權力，施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的「電話門」事件引發彈劾調查，第2位吹哨者的律師今天說，新出面的消息人士將帶第一手資訊站出來。

首位「吹哨者」的律師柴德（Mark Zaid）在推特上表示：「我能證實有關我們的法律團隊代表第2位吹哨者的報導。他們也依法進行揭弊保護，免於遭受報復。這名吹哨者掌握第一手資訊。」

柴德的律師同事巴卡伊（Andrew Bakaj）稍早說，川普濫權案中，他的事務所及團隊「代表數名吹哨者」。目前尚不清楚巴卡伊口中的「數名吹哨者」是否暗指有2位以上的吹哨者。

美國總統與外國領袖通電話時，通常會有多名官員在場聆聽。

川普今天推文反駁濫權指控，但沒有提到第2名吹哨者。

他重申先前聲明，指美國前副總統拜登（Joe Biden）次子韓特（Hunter Biden）「每個月從一間總部在烏克蘭的公司那得到10萬美元（還有更多、更多），即使他毫無能源這方面的相關經驗…還另從中國那收到15億美元，既無經驗也無明顯原因」。

媒體曾報導，韓特擔任烏克蘭天然氣公司Burisma的董事會成員時，每月月薪最高5萬美元（約新台幣155 萬元）。

川普推文說：「身為總統，我有義務終結貪腐，儘管這代表我得要求一個或很多國家幫忙，這一直在發生。」

© 2019 AFP