NBA火箭總經理推文挺港 中國鋪天蓋地痛批

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（法新社北京7日電） 美國職籃NBA休士頓火箭隊總經理摩瑞先前推文支持香港示威，引來軒然大波；他今天發出兩篇推文澄清，稱無意冒犯火箭在中國的廣大球迷。

香港「反送中」示威動蕩加劇之際，摩瑞（Daryl Morey）4日貼文寫上「FIGHT FOR FREEDOM」（爭取自由）、「STAND WITH HONG KONG」（挺香港）等字眼引發中國球迷激烈反彈後，火箭就一直處於風險管控模式。摩瑞的挺港貼文後來刪除。

隨火箭前來日本備戰海外熱身賽的摩瑞今早在東京發出推文說：「我沒想到我的推文會冒犯火箭球迷，和我在中國的朋友。我只是想根據對一種複雜事件的詮釋，表達一個想法。推文之後，我有很多機會聆聽和思考其他觀點。」

「我總是感謝中國球迷和贊助者重要的支持，我也希望那些感覺不舒服的人知道，冒犯或誤解並非我的本意。」

他也重申，他的推文「完全不代表火箭或NBA」。

摩瑞鬧出爭議後，火箭隊便和他畫清界線。球隊老闆費爾蒂塔（Tilman Fertitta）4日在推特寫到，摩瑞「不代表＠火箭說話...我們不是政治團體」。

在摩瑞於中國掀起強烈反彈後，中國籃球協會（CBA）表示，會切斷與火箭的所有關係。

中國籃協（CBA）昨天透過官方微博聲明指出，休士頓火箭隊總經理摩瑞「公開發表涉港不當言論」，中國籃協對此表示強烈反對，並將暫停與火箭的交流合作事宜。

© 2019 AFP