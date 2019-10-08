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（法新社香港8日電） 美國和中國恢復高層級貿易談判將在本周登場，吸引投資人目光。儘管兩國目前釋出訊息有好有壞，使得外界對於談判成功的期待熱度減弱，亞洲股市今天仍走揚收紅。

中國首席貿易談判代表、國務院副總理劉鶴10日起將在華府和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）及財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）展開磋商。而美國計畫對中國貨品課徵的新一輪懲罰關稅，也預定將在一周余後生效。

近幾周外界普遍樂觀感覺，持續已久的美中關稅戰連續劇這回可找到解決之道。在經濟數據惡化下，股市因此獲得亟需的支撐動力。

然而觀察家警告，美中貿易談判進展不太可能平順。尤其本周有報導傳出，中方已縮減願意磋商的範圍項目，暗示北京當局眼見美國總統川普面臨國會彈劾調查和美國經濟走軟，嗅到白宮勢力減弱。

不過川普昨晚表示，他傾向達成一份重大協議。他告訴記者：「我們努力了這麼久。現在表現不錯。我非常傾向一份重大協議，我也認為這是我們正在爭取的。」

另一方面，美國政府昨天再宣布將28家中國企業列入貿易黑名單，禁止他們採購美國產品，因這些企業牽涉新疆維吾爾族和多為穆斯林的其他少數民族遭遇的侵犯人權和虐待行為。

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes ）表示，「很高比例的市場人士認為，中國可能會利用他們認為川普政治勢力減弱的機會賭一把，試圖讓談判拖到」更接近明年11月美國總統大選。

「在此情況下，川普可能決定在接下來的幾輪磋商採取強硬態度。這暗示即使市場對於談判的預期本已溫和，但結果仍可能相對令人大失所望。」

不過，隨着中國談判代表啟程赴美，亞洲股市今天受到一些迫切所需的買氣加持。

香港股市結束周末長假開市，由於休假期間發布的美國就業數據緩和美國經濟衰退疑慮，並維持美國降息預期，因此今天交易未受港府新頒布禁蒙面法引發抗爭衝突再起影響，收盤小漲0.3%。

上海股市也從十一國慶長假結束後恢復交易，收盤同樣上漲0.3%。

東京股市今天收高1%，雪梨收漲0.5%，新加坡和威靈頓股市皆收高0.4%，首爾股市收盤勁揚1.2%，台北股市收漲0.8%，馬尼拉和雅加達股市雙雙收紅。

© 2019 AFP